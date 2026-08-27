Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Profitable Howden Joinery Group-Anlage?
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27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howden Joinery Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Howden Joinery Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,03 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 422,475 Howden Joinery Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 8,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 664,30 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,64 Prozent vermehrt.
Howden Joinery Group wurde am Markt mit 4,33 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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