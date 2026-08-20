FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Howden Joinery Group-Anteile an diesem Tag 8,74 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 114,416 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,47 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,75 Prozent verringert.

Der Marktwert von Howden Joinery Group betrug jüngst 4,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at