FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie gebracht.

Howden Joinery Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,37 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 194,743 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Howden Joinery Group-Aktie auf 7,60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 074,07 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 9,26 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Howden Joinery Group belief sich zuletzt auf 4,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at