Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Howden Joinery Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,96 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 11,162 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,08 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 90,19 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,81 Prozent verringert.

Howden Joinery Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,32 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at