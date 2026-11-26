Howden Joinery Group Aktie
WKN: 884600 / ISIN: GB0005576813
|Hochrechnung
|
26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Howden Joinery Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,96 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie investierten, hätten nun 11,162 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,08 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 90,19 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,81 Prozent verringert.
Howden Joinery Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,32 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Howden Joinery Group PLC
Analysen zu Howden Joinery Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Howden Joinery Group PLC
|9,90
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.