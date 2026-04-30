FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel wäre ein Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Howden Joinery Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,69 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, befänden sich nun 13,004 Howden Joinery Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,93 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 29.04.2026 auf 7,69 GBP belief. Damit wäre die Investition um 0,07 Prozent gesunken.

Insgesamt war Howden Joinery Group zuletzt 4,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at