FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Howden Joinery Group-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Howden Joinery Group-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Howden Joinery Group am 07.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0,22 GBP beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 4,76 Prozent angehoben. Die Gesamtausschüttung von Howden Joinery Group umfasst 116,60 Mio. GBP. Das sind 0,604 Prozent mehr als im Vorjahr.

Howden Joinery Group-Qualitätsdividendenrendite

Die Howden Joinery Group-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 7,93 GBP in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Howden Joinery Group-Anteilsschein erfolgt am 08.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Howden Joinery Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Howden Joinery Group-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Howden Joinery Group weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,64 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 2,68 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren reduzierte sich der Kurs von Howden Joinery Group via London um 2,01 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 167,15 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Howden Joinery Group

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,23 GBP aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 2,85 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Titel Howden Joinery Group

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Howden Joinery Group beläuft sich aktuell auf 4,303 Mrd. GBP. Howden Joinery Group verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,89. 2025 setzte Howden Joinery Group 2,418 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,49 GBP.

Redaktion finanzen.at