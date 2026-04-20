HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Profitabler HSBC-Einstieg? 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HSBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der HSBC-Aktie statt. Der Schlusskurs des HSBC-Papiers betrug an diesem Tag 4,65 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die HSBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,487 HSBC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 293,34 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 17.04.2026 auf 13,65 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 293,34 GBP, was einer positiven Performance von 193,34 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 234,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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16.04.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
10.04.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
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