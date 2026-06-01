HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|HSBC-Investmentbeispiel
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit HSBC-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die HSBC-Aktie bei 5,94 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,841 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 13,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 234,69 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 134,69 Prozent angezogen.
Am Markt war HSBC jüngst 239,44 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
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