HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|HSBC-Investmentbeispiel
|
27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das HSBC-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,42 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 1 556,905 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 15,53 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 175,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,76 Prozent gesteigert.
HSBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 266,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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