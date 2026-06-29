HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Rentabler HSBC-Einstieg? 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HSBC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das HSBC-Papier bei 6,19 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 161,603 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,23 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 298,97 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 129,90 Prozent.

Der Marktwert von HSBC betrug jüngst 244,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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