HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Lohnende HSBC-Investition?
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen
Das HSBC-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,41 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 226,603 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 923,18 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +192,32 Prozent.
Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 221,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX-Handel: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)