HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende HSBC-Investition? 23.02.2026 10:04:23

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Investoren gebracht.

Das HSBC-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,41 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 226,603 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 923,18 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +192,32 Prozent.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 221,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten