FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Investoren gebracht.

Das HSBC-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,41 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 226,603 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 923,18 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +192,32 Prozent.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 221,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at