HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Performance unter der Lupe 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in HSBC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden HSBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,09 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die HSBC-Aktie investierten, hätten nun 16,426 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 222,47 GBP, da sich der Wert einer HSBC-Aktie am 13.11.2026 auf 13,54 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 122,47 Prozent gesteigert.

HSBC wurde am Markt mit 231,81 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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