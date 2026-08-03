HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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HSBC-Investition 03.08.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.08.2021 wurden HSBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,99 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die HSBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,054 HSBC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 394,85 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 31.07.2026 auf 15,76 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 294,85 Prozent.

Der Börsenwert von HSBC belief sich jüngst auf 270,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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