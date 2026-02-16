FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in HSBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die HSBC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren HSBC-Anteile an diesem Tag 4,25 GBP wert. Bei einem HSBC-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,533 HSBC-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen HSBC-Anteile wären am 13.02.2026 291,49 GBP wert, da der Schlussstand 12,39 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 191,49 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 212,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at