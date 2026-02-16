HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Lohnende HSBC-Investition? 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in HSBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die HSBC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren HSBC-Anteile an diesem Tag 4,25 GBP wert. Bei einem HSBC-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,533 HSBC-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen HSBC-Anteile wären am 13.02.2026 291,49 GBP wert, da der Schlussstand 12,39 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 191,49 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 212,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

05.02.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
08.01.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
