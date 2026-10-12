HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|HSBC-Anlage unter der Lupe
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen
Die HSBC-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,94 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das HSBC-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,614 HSBC-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 404,37 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 09.10.2026 auf 13,96 GBP belief. Damit wäre die Investition 40,44 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte HSBC einen Börsenwert von 239,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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