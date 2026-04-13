FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in HSBC eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2021 wurde das HSBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,26 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 344,858 HSBC-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.04.2026 auf 13,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 425,79 GBP wert. Mit einer Performance von +214,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war HSBC zuletzt 230,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at