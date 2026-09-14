HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Hochrechnung 14.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HSBC-Investment verdienen können.

Am 14.09.2025 wurden HSBC-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HSBC-Aktie bei 10,07 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,930 HSBC-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,53 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 154,18 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,18 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von HSBC betrug jüngst 266,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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