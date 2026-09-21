HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Langfristige Performance
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das HSBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 157,208 HSBC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 377,93 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 18.09.2026 auf 15,13 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +137,79 Prozent.
Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 259,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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