FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in HSBC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das HSBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,36 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 157,208 HSBC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 377,93 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 18.09.2026 auf 15,13 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +137,79 Prozent.

Der Börsenwert von HSBC belief sich zuletzt auf 259,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at