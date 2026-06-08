FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HSBC-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.06.2021 wurde die HSBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,45 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 224,801 HSBC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen HSBC-Aktien wären am 05.06.2026 3 059,09 GBP wert, da der Schlussstand 13,61 GBP betrug. Damit wäre die Investition 205,91 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von HSBC belief sich zuletzt auf 233,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at