HSBC Holdings Aktie

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

Langfristige Performance 02.03.2026 10:16:34

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HSBC-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das HSBC-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HSBC-Aktie letztlich bei 9,34 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investierten, hätten nun 1 071,123 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen HSBC-Papiere wären am 27.02.2026 14 927,16 GBP wert, da der Schlussstand 13,94 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 49,27 Prozent vermehrt.

HSBC wurde am Markt mit 239,41 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc 15,32 -2,42% HSBC Holdings plc

