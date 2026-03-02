HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Langfristige Performance
|
02.03.2026 10:16:34
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das HSBC-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HSBC-Aktie letztlich bei 9,34 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die HSBC-Aktie investierten, hätten nun 1 071,123 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen HSBC-Papiere wären am 27.02.2026 14 927,16 GBP wert, da der Schlussstand 13,94 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 49,27 Prozent vermehrt.
HSBC wurde am Markt mit 239,41 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:57
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.02.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|HSBC board earns almost £1mn more despite botched chair search (Financial Times)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,32
|-2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.