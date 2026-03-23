HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Rentable HSBC-Investition?
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23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das HSBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,48 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 231,645 HSBC-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 11,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 534,48 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 155,34 Prozent.
Zuletzt verbuchte HSBC einen Börsenwert von 196,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
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