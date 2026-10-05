HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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Performance unter der Lupe 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor 10 Jahren verdient

FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in HSBC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HSBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der HSBC-Anteile betrug an diesem Tag 6,01 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,639 HSBC-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HSBC-Papiers auf 14,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 239,97 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,97 Prozent gesteigert.

HSBC war somit zuletzt am Markt 247,42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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