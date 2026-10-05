FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in HSBC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HSBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der HSBC-Anteile betrug an diesem Tag 6,01 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,639 HSBC-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HSBC-Papiers auf 14,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 239,97 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,97 Prozent gesteigert.

HSBC war somit zuletzt am Markt 247,42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at