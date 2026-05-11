FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HSBC-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das HSBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,41 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, befänden sich nun 22,678 HSBC-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HSBC-Aktie auf 13,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 299,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 199,31 Prozent vermehrt.

Am Markt war HSBC jüngst 226,89 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at