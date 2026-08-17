HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|HSBC-Investment
|
17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 17.08.2025 wurde die HSBC-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der HSBC-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,39 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die HSBC-Aktie investiert, befänden sich nun 1 065,076 HSBC-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 272,23 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Anteils am 14.08.2026 auf 15,28 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 62,72 Prozent.
HSBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 262,70 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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