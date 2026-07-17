IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|IG Group-Investment im Blick
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17.07.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das IG Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das IG Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 122,549 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 17,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 172,79 GBP wert. Mit einer Performance von +117,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für IG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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