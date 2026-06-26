IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Lohnender IG Group-Einstieg?
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26.06.2026 10:03:50
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IG Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit IG Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das IG Group-Papier bei 10,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die IG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 93,985 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IG Group-Aktie auf 18,58 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 746,24 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 74,62 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von IG Group bezifferte sich zuletzt auf 6,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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