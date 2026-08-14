IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Rentables IG Group-Investment?
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14.08.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 10 Jahren abgeworfen
IG Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,28 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das IG Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 078,167 IG Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 13,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 361,19 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +43,61 Prozent.
Der Börsenwert von IG Group belief sich jüngst auf 4,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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