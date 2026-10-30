IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Lohnender IG Group-Einstieg?
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30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IG Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das IG Group-Papier 7,94 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die IG Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 126,024 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 9,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 221,17 GBP wert. Mit einer Performance von +22,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete IG Group eine Marktkapitalisierung von 3,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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