FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in IG Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades IG Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der IG Group-Anteile betrug an diesem Tag 6,74 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 483,680 IG Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der IG Group-Aktie auf 18,42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 329,38 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 173,29 Prozent gleich.

IG Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at