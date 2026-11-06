IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Profitables IG Group-Investment?
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06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das IG Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die IG Group-Anteile bei 8,05 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die IG Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 243,008 IG Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 796,15 GBP, da sich der Wert einer IG Group-Aktie am 05.11.2026 auf 9,49 GBP belief. Mit einer Performance von +17,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle IG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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