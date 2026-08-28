IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Performance unter der Lupe
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28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 25.08.2023 wurde das IG Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IG Group-Aktie bei 6,67 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die IG Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149,925 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 089,96 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Anteils am 27.08.2026 auf 13,94 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 089,96 GBP, was einer positiven Performance von 109,00 Prozent entspricht.
IG Group wurde am Markt mit 4,62 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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