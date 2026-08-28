IG Group Holdings Aktie

IG Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 28.08.2026 10:03:39

FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in IG Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2023 wurde das IG Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IG Group-Aktie bei 6,67 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die IG Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149,925 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 089,96 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Anteils am 27.08.2026 auf 13,94 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 089,96 GBP, was einer positiven Performance von 109,00 Prozent entspricht.

IG Group wurde am Markt mit 4,62 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IG Group Holdings PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu IG Group Holdings PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IG Group Holdings PLC 16,34 0,18% IG Group Holdings PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen