FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IG Group gewesen.

Am 11.09.2016 wurden IG Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,30 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,753 IG Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,09 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 10.09.2026 auf 13,40 GBP belief. Mit einer Performance von +44,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war IG Group jüngst 4,49 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at