IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|Lohnende IG Group-Anlage?
|
11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 10 Jahren verdient
Am 11.09.2016 wurden IG Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,30 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,753 IG Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,09 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 10.09.2026 auf 13,40 GBP belief. Mit einer Performance von +44,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war IG Group jüngst 4,49 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IG Group Holdings PLC
|
11.09.26
|FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.09.26
|Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt letztendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
04.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
04.09.26
|FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu IG Group Holdings PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IG Group Holdings PLC
|15,60
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.