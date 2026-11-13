IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|IG Group-Anlage im Blick
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13.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel IG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IG Group von vor einem Jahr bedeutet
IG Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IG Group-Anteile bei 11,06 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,042 IG Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,68 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 87,48 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,52 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von IG Group belief sich zuletzt auf 3,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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