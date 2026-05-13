IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Qualitätsausschüttung
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13.05.2026 14:03:30
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet IMI Anlegern eine Freude
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert IMI am 12.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,34 GBP für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,68 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von IMI beziffert sich auf 80,60 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 6,05 Prozent.
IMI- Dividendenrenditeanpassung
Schlussendlich notierte der IMI-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 27,30 GBP. Das IMI-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der IMI-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 verzeichnet das IMI-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,37 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 1,71 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit IMI-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der IMI-Kurs via London 42,56 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 49,71 Prozent besser entwickelt als der IMI-Kurs.
IMI-Dividendenausblick
Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,36 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,33 Prozent fallen.
Basisdaten von Dividenden-Titel IMI
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens IMI beläuft sich aktuell auf 6,631 Mrd. GBP. IMI verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,02. Im Jahr 2025 erwirtschaftete IMI einen Umsatz von 2,304 Mrd.GBP sowie ein EPS von 1,24 GBP.
Redaktion finanzen.at
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