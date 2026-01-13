FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMI-Aktien verdienen können.

Am 13.01.2023 wurde die IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 14,73 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,889 IMI-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 1 790,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,09 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für IMI eine Börsenbewertung in Höhe von 6,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at