IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Performance unter der Lupe
|
10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das IMI-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMI-Papier bei 24,64 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 405,844 IMI-Anteilen. Die gehaltenen IMI-Papiere wären am 09.11.2026 11 623,38 GBP wert, da der Schlussstand 28,64 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 16,23 Prozent gleich.
Der IMI-Wert an der Börse wurde auf 6,54 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
27.10.26
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu IMI PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMI PLC
|34,80
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.