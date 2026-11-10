FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren IMI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das IMI-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMI-Papier bei 24,64 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 405,844 IMI-Anteilen. Die gehaltenen IMI-Papiere wären am 09.11.2026 11 623,38 GBP wert, da der Schlussstand 28,64 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 16,23 Prozent gleich.

Der IMI-Wert an der Börse wurde auf 6,54 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at