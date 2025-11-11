IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Frühes Investment
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die IMI-Aktie an diesem Tag 17,63 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die IMI-Aktie investierten, hätten nun 567,215 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 24,64 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 976,18 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 39,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 5,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
