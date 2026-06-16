IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lohnende IMI-Investition?
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16.06.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 16.06.2016 wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 9,37 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 067,236 IMI-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.06.2026 31 376,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,40 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 31 376,73 GBP entspricht einer Performance von +213,77 Prozent.
Der Börsenwert von IMI belief sich jüngst auf 6,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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