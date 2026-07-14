FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen IMI-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,02 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,980 IMI-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (28,08 GBP), wäre das Investment nun 280,24 GBP wert. Mit einer Performance von +180,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 6,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at