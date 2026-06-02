FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IMI-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das IMI-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,47 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das IMI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,072 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 27,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,51 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,51 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von IMI belief sich zuletzt auf 6,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at