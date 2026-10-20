IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Anlage
|
20.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IMI-Aktie bei 14,65 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das IMI-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 682,594 IMI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IMI-Aktie auf 29,60 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 204,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,05 Prozent gesteigert.
IMI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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