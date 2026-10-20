IMI Aktie

IMI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IMI-Anlage 20.10.2026 10:03:36

FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IMI-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IMI-Aktie bei 14,65 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das IMI-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 682,594 IMI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IMI-Aktie auf 29,60 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 204,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,05 Prozent gesteigert.

IMI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IMI PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu IMI PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IMI PLC 35,00 0,00% IMI PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen