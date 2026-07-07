FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 07.07.2021 wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des IMI-Papiers betrug an diesem Tag 17,38 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die IMI-Aktie investiert hat, hat nun 575,374 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 28,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 674,34 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war IMI zuletzt 6,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at