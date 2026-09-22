IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Rentable IMI-Anlage?
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22.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
IMI-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IMI-Aktie bei 14,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,027 IMI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 30,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 093,88 GBP wert. Mit einer Performance von +109,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 7,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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