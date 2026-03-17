IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Frühe Investition
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17.03.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem IMI-Papier statt. Zum Handelsende stand die IMI-Aktie an diesem Tag bei 13,19 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 75,794 IMI-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 023,69 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 16.03.2026 auf 26,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,37 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte IMI einen Börsenwert von 6,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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