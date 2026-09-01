FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMI-Aktien verdienen können.

Das IMI-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen IMI-Anteile an diesem Tag bei 18,24 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 54,839 IMI-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 1 706,58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31,12 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 706,58 GBP, was einer positiven Performance von 70,66 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von IMI belief sich jüngst auf 7,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at