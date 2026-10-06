IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lukrative IMI-Anlage?
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06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen
Die IMI-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,17 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die IMI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,953 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 282,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31,50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 182,01 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 7,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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