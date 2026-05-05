IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|IMI-Anlage unter der Lupe
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05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.05.2023 wurde die IMI-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Aktie betrug an diesem Tag 16,74 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 597,372 IMI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IMI-Aktie auf 27,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 344,09 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63,44 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von IMI belief sich zuletzt auf 6,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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