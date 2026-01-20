IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lohnender IMI-Einstieg?
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem IMI-Papier statt. Zur Schlussglocke waren IMI-Anteile an diesem Tag 12,91 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die IMI-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 774,554 IMI-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 26,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 479,22 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,79 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von IMI belief sich zuletzt auf 6,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
