IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Lohnende IMI-Investition?
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14.04.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 14.04.2021 wurden IMI-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,61 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 735,008 IMI-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 550,81 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 13.04.2026 auf 27,96 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 20 550,81 GBP, was einer positiven Performance von 105,51 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von IMI belief sich jüngst auf 6,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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