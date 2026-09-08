FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IMI-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der IMI-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,03 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die IMI-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 906,618 IMI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 815,05 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 07.09.2026 auf 30,68 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +178,15 Prozent.

Der Marktwert von IMI betrug jüngst 7,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at